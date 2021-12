Estado de saúde do comediante Tracy Morgan melhora

O comediante Tracy Morgan, internado desde o dia 7 de junho em um hospital em Nova Jersey, após sofrer um acidente de carro, começou a apresentar sinais de melhora. Um representante do ator disse à revista "People" nesta segunda, 16, que o estado de Morgan evoluiu para "favorável", e sua "personalidade também começa a voltar".



Na semana passa, um assessor já havia informada sobre a melhora em entrevista à "US Magazine". "Hoje foi um dia melhor. Ele ainda está crítico, mas estável", disse. "Sua equipe médica está otimista que sua recuperação progride".



O ator e comediante, conhecido por seus personagens em "30 Rock" e "Saturday Night Live", voltava de uma apresentação em Delaware, por volta de 1h da manhã no horário local no sábado, 7, quando um caminhão bateu na traseira do seu ônibus Mercedes, perto de Cranbury Township, Nova Jersey, fazendo com que o veículo capotasse. O impacto causou uma reação em cadeia envolvendo outro caminhão, um veículo utilitário esportivo e dois carros. Outras duas pessoas que estavam no ônibus com Morgan, de 45 anos, também ficaram em estado grave e um quarto passageiro do veículo, o comediante James McNair, de 62 anos, de Peekskill, Nova York, morreu no local.



Alguns dias após o acidente, o comediante Louis C. K. fez um apelo para que o site "TMZ" retirasse do ar um vídeo da batida, feito por um transeunte. "Tire isso do ar, 'TMZ'", escreveu no Twitter. "Agora. Por favor."

