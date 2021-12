Estado de saúde de filho de Erasmo Carlos é gravíssimo

O músico Alexandre Pessoal, filho do cantor e compositor Erasmo Carlos, segue internado em coma induzido no Hospital Barra D'Or, no Rio de Janeiro. Segundo nota divulgada pela assessoria de imprensa da família, o músico teve uma grande piora em seu quadro clínico e seu estado de saúde é considerado gravíssimo.

A assessoria ainda afirmou que Alexandre mantém sinais vitais, desmentindo a informação que ele teria sofrido morte cerebral. Para confirmar ou não uma morte cerebral é realizada uma série de exames, que são repetidos em um intervalo de tempo pré-definido. Segundo a assessoria, Alexandre tem passado por diferentes avaliações e um novo boletim médico será divulgado no início da tarde desta quarta-feira, 14.



Paulo Freitas, sobrinho de Erasmo Carlos, confirmou que a situação do primo é muito delicada. "Estamos esperando por um milagre", revelou em entrevista o portal Ego.

Alexandre sofreu um acidente de moto na madrugada de quarta-feira, 7, após deixar a casa do pai, na Barra da Tijuca. Ele chegou ao hospital com traumatismo craniano e uma perfuração no tórax, dependente de ventilação mecânica invasiva e com dreno torácico a direita. Nesta terça-feira, 13, novos exames revelaram hemorragia cerebral e aumento da pressão intracraniana.



Pessoal tem 40 anos e é integrante do grupo de pagode Fica Comigo.

Leia o comunicado divulgado na noite de terça-feira, 13, pela assessoria:

"Carlos Alexandre Sayão Lobato Esteves, paciente de 40 anos de idade internado em 07 de maio de 2014 com diagnóstico de traumatismo cranioencefálico grave (escala de coma de Glasgow 7) e torácico secundário a acidente automobilístico. Aqui chegou sob o efeito de sedativos, intubado, dependente de ventilação mecânica invasiva e com dreno torácico a direita. Tratamento conservador com suporte circulatório e ventilatório com controle da pressão intracraniana. Hoje pela manhã houve aumento da pressão intracraniana, seguida de alterações pupilares. Nova Tomografia de Crânio revelou hemorragia cerebral difusa, obstrução do quarto ventrículo e hidrocefalia. Submetido a ventriculostomia com inserção de catéter intraventricular e drenagem externa. Doppler transcraniano revelou fluxo sanguíneo cerebral com padrão de alta resistência. Exame neurológico com pupilas fixas e dilatadas. Quadro gravíssimo mantido sinais vitais a base de aminas vasoativas".

