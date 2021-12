"Esse DVD vai ser de lascar", garante Ivete Sangalo

"Esse DVD vai ser de lascar", garantiu Ivete Sangalo, durante coletiva de divulgação do seu novo DVD, em comemoração às duas décadas de carreira. Denominado Ivete 20 anos na Arena Fonte Nova, será gravado no dia 14 de dezembro. O show que irá durar três horas, terá a presença dos convidados Bell Marques, Alexandre Pires, Saulo e Alexandre Carlo, da banda Natiruts, com quem ela vai cantar Bob Marley.

Embora os ensaios na Arena Fonte Nova só comecem a partir de quarta-feira, 4, há um ano a cantora se prepara ensaiando em estúdio e escolhendo o repertório. Ivete não esconde a felicidade de comemorar seus 20 anos de carreira em Salvador e confessa "poder fazer um evento em Salvador e me exibir aqui é o que mais me anima".

Na equipe técnica, serão 20 câmeras e uma spider, capaz de percorrer toda a arena para gravar. Ivete fez questão de que a pista do show fosse até o palco, sem divisões como espaço vip e camarote. "Quero ver meus fãs de perto, olho no olho", diz.

"Fico na expectativa de me emocionar. Isso me deixa feliz porque não me tira do meu eixo artístico" diz Ivete e completa: "Vamos ter uma concentração de amor muito grande por aqui".

Alexandre Pires vai fugir do seu estilo e cantará axé com a aniversariante. Saulo e Ivete vão cantar uma música dos anos 70, já Alexandre Carlo vai fazer, junto com a cantora, uma homenagem a Bob Marley.

O show não terá intervalos e as músicas que precisarem ser regravadas, serão refeitas no bis, sem a necessidade de parar o show para repetições. Ao todo, o projeto irá conter 43 músicas, sendo que Ivete fará um releitura dos seus sucessos, algumas em formato pout-porri, e apresentará oito novas canções, entre elas, a já lançada, Tempo de Alegria. A escolha das músicas foi feita com a ajuda dos fãs que votaram em suas prediletas através das redes sociais.

"Fui criada para ser uma artista, sem me preocupar com a fama", disse, lembrando a época em que se apresentava em bares de Juazeiro, no início da carreira. A cantora começou cantanto em barzinhos. Em 1993, ela assumiu o posto de vocalista da banda Eva, onde ficou por 5 anos até seguir carreira solo em meados de 1999.

Desde então, o sucesso da cantora só aumenta, sendo considerada por muitos a maior cantora do Brasil. Ivete contou que, no camarim de um show, as pessoas falavam com ela sobre a festa de 20 anos e uma menina chegou para ela e perguntou: "Tia, você vai completar 20 anos, é?". "Claro que eu disse que não, era 20 anos de carreira", brincou a cantora.

