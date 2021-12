Escolhido o tema do Olodum para o Carnaval 2016

Com o tema "Brasil mostra tua cara! Sou Olodum, quem tu és?", o Olodum, o bloco afro mais conhecido de Salvador, vai homenagear seu país de origem e sua cultura no Carnaval 2016.

Após "Etiópia - A Cruz de Lalibela, O Pagador de Promessas", tema da folia deste ano, a proposta do grupo é apresentar a "história do povo negro e do legado civilizatório que consolidou e aprofundou as raízes do Brasil".

Serão abordados pelo Olodum elementos inspirados na cultura e na formação do país, como os Deuses, as divindades, as tribos, as nações africanas, as religiosidades, as lideranças negras brasileiras, africanas e da diáspora, além dos protestos e mobilizações da população.

O bloco promete também resgatar histórias de resistência, de luta e da construção do povo negro, indígena, mestiço e brancos, que, segundo o Olodum, estão comprometidos com a transformação social em um dos países com mais diversidade no mundo.

