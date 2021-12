Escola de samba fará homenagem a Chico Anysio em 2013

A escola de samba carioca Paraíso do Tuiuti fará uma homenagem ao humorista Chico Anysio, que morreu em março deste ano, durante o Carnaval de 2013. O enredo da agremiação será "Ao Mestre do Riso com carinho: As caras do Brasil" e trará a história do humorista em cinco carros.

Essa não será a primeira vez que Chico é tema de uma escola de samba. Em 1984, 1997 e 2009, o humorista foi celebrado pela Caprichosos de Pilares, Arranco do Engenho de Dentro e Unidos do Anil, respectivamente.

adblock ativo