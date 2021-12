A Globo apresentou a nova Globeleza Erika Moura. Ela é a primeira paulista a ocupar o cargo, já ocupado por quatro mulheres antes dela.

Erika tem 22 anos e foi selecionada pela produção da vinheta, que visitou escolas de dança e quadras de samba por todo o País. Erika estudou fisioterapia, trabalhou como recepcionista e deu aulas de dança. "Estou com um sorriso bobo no rosto, é uma satisfação que não tem preço para um profissional da dança ter o seu trabalho reconhecido por tantas pessoas. Estou me sentindo realizada.", disse, em entrevista.

Confira o making of da vinheta:

Da redação Erika Moura é a primeira paulista a virar Globeleza

adblock ativo