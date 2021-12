Erasmo Carlos lamenta a perda do filho

O cantor Erasmo Carlos lamentou a perda do filho, Alexandre Pessoal, nas redes sociais. Adeus meu gugu querido, jamais esquecerei vc ...", escreveu o cantor no Twitter.

A grandeza do amor é sempre se tornar inteiro mesmo perdendo uma grande parte...adeus meu gugu querido, jamais esquecerei vc ... — Erasmo Carlos (@ErasmoCarlosBR) 14 maio 2014

Alexandre sofreu morte cerebral nesta quarta-feira, 14. Ele estava internado em coma induzido no Hospital Barra D'Or, no Rio de Janeiro e seu estado de saúde era considerado gravíssimo.



Léo Esteves, filho caçula de Erasmo, chegou a anunciar a morte cerebral do irmão ao portal Ego, e revelou que um laudo oficial ainda não havia sido liberado por questões de protocolo. Ele informou que a família já iniciou o processo para a doação de órgãos de Alexandre.



Léo ainda adiantou ainda que o velório deve acontecer no Jardim da Saudade, no Rio de Janeiro, onde a família tem um jazigo. Narinha, mulher de Erasmo, morta em 1995, também está enterrada no local.



Alexandre sofreu um acidente de moto na madrugada de quarta-feira, 7, após deixar a casa do pai, na Barra da Tijuca. Ele chegou ao hospital com traumatismo craniano e uma perfuração no tórax, dependente de ventilação mecânica invasiva e com dreno torácico a direita. Nesta terça-feira, 13, novos exames revelaram hemorragia cerebral e aumento da pressão intracraniana.

