Erasmo Carlos agradece apoio dos amigos e fãs

O cantor Erasmo Carlos agradeceu o apoio que está recebendo dos amigos e fãs na luta pela melhora do seu filho, o músico Alexandre Pessoal, de 40 anos, que segue internado em estado grave no Hospital Barra D´Or, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

"A solidariedade é uma das formas mais nobres do amor. Obrigado ao exército de amigos que torcem pelo meu filho querido. Deus está ouvindo", escreveu o cantor, em seu perfil no Twitter.

Alexandre está no Centro de Terapia Intensiva (CTI) em coma induzido, mas seu quadro de saúde é considerado estável. Ele sofreu traumatismo craniano e uma perfuração no pulmão, após se envolver em um acidente de moto madrugada de sábado, 10, ao deixar a casa do pai, na Barra da Tijuca.

A notícia do acidente do filho foi divulgada pelo próprio Erasmo Carlos nas redes sociais. "Meu filho Alexandre Pessoal sofreu um grave acidente de moto...está em coma induzida e seu estado é estável....pensamento positivo sempre !", escreveu cantor, no Twitter.

adblock ativo