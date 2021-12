Éramos Gays: confira os cinco ganhadores da promoção

Os cinco sortudos que vão conferir, de graça, a peça Éramos Gays, neste fim de semana, no Teatro Módulo, são Jane Costa, Cristianne Miranda, Nadilson Siqueira, Mirian Sampaio, Marcio Bacelar, Emily Cabral.

Eles foram os sorteados na promoção da Chame Gente e vão ganhar um par de ingressos para curtir a peça que tem texto de Aninha Franco e direção geral do norte-americano Adrian Steinway. Jane Costa e Cristiane MIranda levaram os pares da apresentação desta sexta-feira, 11; Nadilson Siqueira e Miriam Sampaio ganharam o de sábado, 12, e Márcio Bacelar e Emily Cabral estão garantidos na apresentação de domingo, 13.

O sorteio foi realizado pelo aplicativo Sorteie.me na página do Chame Gente no Facebook. Para pegar os ingressos, os ganhadores precisam enviar seus dados cadastrais (nome completo, RG ou outro documento com foto, endereço, email e telefone) para o endereço eletrônico chamegente@grupoatarde.com.br, em até 24 horas após o anúncio dos ganhadores, sob pena de, depois deste prazo, perder o direito às entradas para o show. Os ganhadores receberão mais informações por email.

