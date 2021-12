Equipe faz homenagem à namorada de Cristiano Araújo

A CA produções, de Cristiano Araújo, fez uma homenagem à namorada do cantor, Allana Moraes, de 19 anos, que morreu com ele no acidente de carro em Goiás, na última quarta-feira, 24.

Na mensagem, o texto diz que Allana conquistou a todos "com sorriso de anjo, educação de princesa".

E finalizou: "Saudades para sempre de você!".

Segundo a assessoria de imprensa do cantor, a mensagem, assinada por Flaney Gonzallez, foi escrita em nome da equipe do artista.

Leia a mensagem na íntegra:

"A magia das pequenas coisas. A sutileza de detalhes que transformam a rotina e melhoram o ambiente. Você foi pra nós a prova de que não precisa fazer barulho ou ser grandona pra chamar a atenção. Quando se tem luz, basta estar ali. Parada no cantinho do camarim, caladinha no cantinho do palco, silenciosa durante as longas viagens de avião, trem, onibus ou vans. Você fez parte da nossa família com o melhor dos papéis. O de acalmar o chefe com sua serenidade, o de trazer paz e amor para as nossas exaustivas turnês. Com sorriso de anjo, educação de princesa, vai fazer falta nos nossos dias, mas entendemos a sua missão. Seu sorriso estará para sempre na memória Allana. Você protagonizou uma das mais lindas histórias de amor que cada um aqui presenciou, e isso vai estar para sempre guardado. Vamos contar pros netos a história de uma princesa que se casou com o príncipe no céu, e que antes disso nos deu a honra de sentir de perto a força e a magia desse amor. Saudades para sempre de você!"

