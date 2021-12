Enxaguada do Brown agita Museu du Ritmo

Quem foi ao Museu du Ritmo, na tarde desta quinta-feira, 17, no Comércio, curtiu mais uma festa promovida por Carlinhos Brown. A Enxaguada do Brown, que contou com a participação dos cantores Péricles, Léo Santana e Ju Moraes, levou centenas de pessoas ao delírio no dia em que se celebrou a Lavagem do Bonfim.

A abertura do evento ficou por conta do sambista Lobo Mau, que comandou o Arrastão de Samba Duro, em homenagem ao samba junino dos anos 1970.

