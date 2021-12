Entrada de Latino em cabine de avião pode gerar multa à TAM

Uma visita do cantor Latino à cabine de um piloto da TAM, durante voo entre Recife e Rio de Janeiro, em 28 de abril, vem causando transtornos para a companhia aérea, assim como pode prejudicar seriamente o piloto da aeronave.

Tudo porque o artista resolveu entrar no espaço reservado ao piloto e ao copiloto com o avião em movimento, o que é proibido. No Brasil, é permitido a entrada no espaço dos pilotos com o avião no chão. Além de estar na cabine, o artista também fez questão de registrar o momento usando equipamentos do piloto, como fone de ouvido, e compartilhar com os fãs nas redes socais. A divulgação aconteceu no dia 29 de abril, um dia após as cenas serem registradas.

Estas fotos, por sinal, estão servindo de evidências sobre o ocorrido. Segundo os pilotos de Airbus, que foram ouvidos pelo jornal Folha de São Paulo, em uma das imagens, Latino aparece segurando o manete do avião no momento em que o sistema está em modo automático, o que poderia colocar o equipamento em risco. Isso porque, de acordo com os pilotos, se o cantor tivesse empurrado o manete com força poderia ter desligado o piloto automático.

Por conta desta situação, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) resolveu pedir explicações a TAM sobre a ocorrência. Mas só ao final do processo a agência se posicionará sobre a ilegalidade da ação de Latino. No caso de comprovação da irregularidade, o piloto pode receber multa entre R$ 2 mil e R$ 5 mil. Já a empresa, de R$ 4 mil a R$ 20 mil, segundo as normas brasileiras.

