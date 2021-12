Ensaio do Olodum vai ter a participação de Saulo e Tuca

O primeiro ensaio do Olodum do verão de 2013, que acontece nesta terça-feira, 8, na Praça Tereza Batista, Pelourinho, a partir das 20h vai contar com a participação de Saulo Fernandes da Banda Eva e o cantor Tuca Fernandes.

Liderado pelo trio Nadjane Sousa, Lazinho e Mateus Vidal, o Olodum promete trazer no repertório grandes sucessos como Faraó, Protesto do Olodum, Vem meu amor, Avisa lá, e a mais nova música de trabalho 'Sérgio El Bailador'. Os ensaios continuam a o dia 5 de fevereiro, véspera da folia de momo.

