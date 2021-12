Ensaio do Harmonia vai receber estrelas da música

A Melhor Segunda-Feira do Mundo parece que vai ser imperdível na edição de 2013. Após anunciar Bell Marques e Oito7Nove4 como primeiros convidados, o Harmonia do Samba divulgou o nome de mais alguns artistas que também estarão no tradicional ensaio de verão da banda. Claudia Leitte, Jau, Revelação, Tomate, Aviões do Forró e Durval Lelys estão garantidos, mas novos nomes devem vir por aí.

A primeira edição da Melhor Segunda-feira do Mundo será no dia 7 de janeiro, no Wet´n Wild.

