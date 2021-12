Apesar da agenda cheia, Ivete Sangalo - que já começa a ser chamada de "arroz de ensaio" (brincadeirinha...) - marcará presença no evento do bloco Harém, no próximo domingo, 27.

Comandado por Tuca Fernandes, o show contará, ainda, com a participação de Solange, do Aviões do Forró .

