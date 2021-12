O cantor Enrique Iglesias se feriu ao tentar manejar um drone durante seu show realizado no sábado, 30, em Tijuana, no México. O cantor foi atingido na mão direita pelas hélices do equipamento, o que provocou um grande sangramento.

O drone, que costuma ser usado nas performances do artista, serve para fazer imagens da multidão, explicou o empresário do cantor, Joe Bonilla, no Instagram. As imagens feitas pelo robô são projetadas em uma tela gigante.

"Algumas noites, Enrique pega o drone para dar ao público um plano subjetivo", explicou Bonilla, que reconheceu que dessa vez "algo deu errado". Iglesias tentou continuar o show com a mão bastante ferida, mas foi aconselhado a parar para receber atendimento médico.

O cantor ainda quis desenhar um coração sobre sua camiseta, usando o próprio sangue, em um gesto para os fãs. Após a apresentação, Iglesias seguiu para Los Angeles, nos Estados Unidos, para tratar o ferimento.

Da Redação Enrique Iglesias é ferido por drone durante show; assista

Ayer @enriqueiglesias sufrió un accidente durante su show en Tijuana. Decidió continuar el concierto para después ser atendido en Los Angeles. Su mano va recuperándose. 🙏🏻 Uma foto publicada por Joe Bonilla (@joebonillaoficial) em Mai 31, 2015 às 10:41 PDT

