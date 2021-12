Empresário de Shakira não queria Brown no final da Copa

Jay-Z, empresário de Shakira, não queria que a cantora se apresentasse com Carlinhos Brown na cerimônia de encerramento da Copa do Mundo. O motivo? Ele não conhecia o trabalho do baiano. No entanto, a Fifa explicou que o artista é querido no Brasil e importante para a cultura do país.

De acordo com o colunista Leo Dias, os organizadores reconheceram que a diversidade cultural do país não foi bem representada na abertura do mundial, deixando de fora ritmos africanos, por exemplo. Jay-Z, então, pediu para conhecer o material do músico, encantando-se com o que viu e ouviu.

Brown participa da música "Dare/Lalala" da colombiana, e, além dos dois, a baiana Ivete Sangalo e Alexandre Pires também farão shows na festa de encerramento da Copa, que ocorre no próximo domingo, 13, após a final.

