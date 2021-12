Empresário carioca quer processar Emicida

Um empresário carioca está pensando em processar Emicida. De acordo com o colunista Leo Dias, do jornal O Dia, Leonardo Del Giudice, mais conhecido como Leo Cabeça, dono da Pool Produções, contratou o rapper fazer um show em Bangu, no Rio de Janeiro, no último dia 6, mas o artista acabou desmarcando o compromisso um dia antes.

O empresário do rapper ligou para Giudice dizendo que Emicida não poderia comparecer ao evento porque um parente havia ficado doente. O cachê de R$ 15 mil, que já havia sido pago, foi devolvido, mas o empresário alega outros gastos.

O problema, segundo Giudice é o prejuízo que causou com o cancelamento do show. Ele quer que Emicida assuma esses gastos. O cantor, no entanto, também alega ter tido seus próprios prejuízos.

A assessoria de Emicida explicou o motivo do cancelamento por meio de nota oficial. "A empresa Laboratório Fantasma optou pelo cancelamento da apresentação porque a família dele foi avisada pelos médicos de que o quadro clínico de seu padrasto, hospitalizado há mais de um mês entre idas e vindas da UTI, havia piorado muito e ele provavelmente não resistiria às próximas 24 horas".

Além disso, a nota diz que o valor da multa rescisória que a Laboratório Fantasma se propõe a pagar é o acordado com Leo Cabeça em contrato assinado por ele".

A empresa ainda ressaltou que "o cancelamento do show também gerou à empresa do artista, além do valor da multa, prejuízos que somam quase R$ 10 mil, referentes ao pagamento dos cachês de sua banda (cinco músicos) e equipe técnica (diretor técnico, dois técnicos de som, técnico de luz, roadie e produtor)".

