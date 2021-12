Empresário anuncia fim da banda New Hit

A banda New Hit anunciou nesta quarta-feira, 11, o fim do grupo de pagode. De acordo com a assessoria do grupo, o empresário Jorge Sacramento, proprietário da banda, decidiu acabar com a New Hit para se dedicar a outros projetos.

Em nota enviada à imprensa, o empresário diz que problemas envolvendo os integrantes motivou a decisão. Nove músicos do grupo respondem processo na justiça. Eles são acusados de estuprar duas adolescentes de 16 anos após um show na cidade de Ruy Barbosa (a 320 km de Salvador), em agosto de 2012.

A nota enviada pela assessoria não cita os rumos profissionais dos músicos e diz que o empresário pode "retomar o trabalho da banda com outra formação".

