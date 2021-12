Empresária denuncia suposto esquema em empresas de cantora

Supostas empresas que pertenceriam à cantora Claudia Leitte estão sendo acusadas de formar um esquema para obter autorização para captação de verbas por meio da Lei Rouanet, do governo federal. A denúncia foi feita pela empresária Sueli Dias, dona da empresa TeleEventos, que cobra uma dívida de R$ 120 mil da empresa Ciel Empreendimentos Artísticos Ltda, que tem a artista como sócia majoritária. Ela falou do suposto esquema à coluna de Léo Dias, do jornal "O Dia". A assessoria de Claudia Leitte, no entanto, nega as acusações.

Sueli, segundo a publicação, teria descoberto que Claudia Leitte tem oito empresas em seu nome, algumas, inclusive, abertas junto com a mãe da cantora. O detalhe é que boa parte das empresas, segundo a empresária, estão com dívidas, o que impede a captação de verbas pela Lei Rouanet.

Para driblar esta situação, ainda conforme a empresária, Claudia teria criado novas empresas para poder obter a autorização do governo federal para buscar recursos. A última empresa criada, como denunciado por Sueli, seria a 2T's Entretenimento, que está com o nome "lindo", ou seja, sem débito e pode solicitar a autorização para captar verbas pela Lei Rouanet.

Por meio de nota, a 2T's informa que o débito com a empresária Sueli só será quitado após decisão judicial: "o setor jurídico da 2T´s Entretenimento, que gerencia os negócios que envolvem os produtos e carreira da artista Claudia Leitte, esclarece que a empresa TeleEventos foi contratada para prestar serviços de credenciamento e distribuição de crachás no camarote da artista no Carnaval de 2013. Em função do não cumprimento dos serviços acordados em contrato, a 2T´s aguarda decisão judicial em relação ao pagamento sobre a prestação de serviços à referida empresa".

A empresa ainda afirma que a "a 2T´s está rigorosamente em dia com o pagamento de todo o seu quadro de profissionais, assim como demais prestadores de serviço. Toda e qualquer informação contrária é improcedente".

Sobre o suposto esquema, a 2T' diz que "as empresas do grupo estão em atividade regular atendendo e cumprindo toda a legislação brasileira. Cada empresa possui uma atuação específica sendo uma delas responsável pela captação da Lei Federal de Incentivo à Cultura - Lei Rouanet -, que tem como objetivo fortalecer iniciativas culturais". A captação se refere à doze shows de Claudia Leitte, que serão realizados neste ano. "Vale ressaltar que todas as empresas do grupo estão respaldadas legalmente e toda e qualquer informação contrária é improcedente", finalizou.

Claudia estará em Recife, neste sábado, 3, para a gravação de mais uma DVD de carreira.

