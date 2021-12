Empresária cobra dívida de Pepê e Neném

Pepê e Neném estão envolvidas em um novo escândalo. Cristina Lins Silva, empresária da dupla, usou seu perfil no Facebook para cobrar uma possível dívida das cantoras.

De acordo com o post, Cristina tem direito a 40% de tudo o que as artistas produzirem, conforme o documento assinado em dezembro de 2012. Em 2014, a relação de trabalho foi renovado por mais um ano. Cristina ainda publicou uma foto do contrato feito com Pepê e Neném.

Em entrevista à ao colunista Leo Dias, do jornal O Dia, Cristina relatou que a dupla lhe deve R$ 2,5 mil há um ano, e que há pelo menos sete meses elas não atendem mais suas ligações.

Na conversa, Cristina acusou a dupla de "dar golpe nas pessoas". "Renovamos contrato, comprei passagens para elas irem para São Paulo gravar uma música nova e tomei um calote", disse.

A empresário contou que soube até que Pepê e Neném já assinaram com outro empresário.

adblock ativo