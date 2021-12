Empresa vai pagar para Zé de Abreu raspar a barba

Depois de Bell Marques, músico do grupo Chiclete com Banana, e Jacques Wagner, governador da Bahia, será a vez do ator Zé de Abreu, que interpretou o personagem Nilo na novela Avenida Brasil, ser patrocinado para tirar a barba.

O cachê, que será pago por uma famosa marca de aparelhos de barbear, ainda não foi divulgado. A ação de marketing é realizada em parceria com o Instituto Ayrton Senna, que recebe doações da empresa por cada personalidade que topa ser barbeada publicamente.

