Emoção e citações inesperadas no show de 50 Anos da TV Globo

O show de 50 Anos da TV Globo, que foi gravado na noite desta quinta-feira, 23, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, contou com a presença de muitos artistas e relembrou a história da emissora por meio de seus programas, coberturas jornalísticas e transmissões esportivas.

O espetáculo, que teve 17 atos, foi apresentado por Pedro Bial e Fátima Bernardes, e contou com a participação de atores e figuras importantes da Globo e ídolos da música brasileira. Tony Ramos, Renato Aragão, Angélica, Galvão Bueno, Thiaguinho, Roberto Carlos, Lima Duarte, Francisco Cuoco, Mart'nália, Luiza Possi, Gustavo Lima, Anitta e Michel Teló são alguns dos nomes que passaram pelo palco.

Muitos personagens, como Chayenne, da telenovela "Cheias de Charme", e viúva Porcina e Sinhozinho Malta, de "Roque Santeiro", que marcaram a história da emissora pela popularidade, foram representados no palco. Artistas como Xuxa e Sérgio Mallandro, que hoje estão em outras emissoras, também foram lembrados na noite, além de Silvio Santos que foi mencionado na retrospectiva.

Outros programas receberam homenagens, como "Fantástico", "Os Trapalhões", "Viva o Gordo" e o tradicional show de fim de ano do Rei Roberto Carlos.

A noite foi marcada por muita emoção e nostalgia. Renato Aragão se emocionou bastante e chorou ao contracenar com os personagens Mussum e Zacarias e acabou deixando o palco amparado por Dedé Santana.

O show vai ao ar no sábado, 25, logo após a novela "Babilônia".

