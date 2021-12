Emílio Santiago é internado no Rio de Janeiro

O cantor Emílio Santiago foi internado nesta quinta-feira, 7, no Hospital Samaritano, em Botafogo, no Rio de Janeiro. O artista chegou com um quadro de AVC (acidente vascular cerebral).

Não há informações sobre seu estado de saúde, já que, de acordo com a assessoria de imprensa da unidade, a família ainda não autorizou a divulgação de um boletim médico.

Em 2010, o artista foi internado com um diagnóstico de diverticulite aguda (inflamação da parede intestinal.

O último disco de Emílio Santiago "Só Danço Samba (Ao Vivo)" foi lançado em 2012. O sambista começou a carreira na década de 70 e gravou sucessos como Saygon, Lembra de Mim e Verdade Chinesa.

