Emicida será homenageado no Femadum

O Largo do Pelourinho será tomado pelo Festival de Música e Artes Olodum (Femadum) neste sábado, 26 e domingo, 27. A edição 2013 será bem especial para os amantes do samba-reggae. Isso porque a banda comemorará bodas de prata, com vários hits que ganharam o mundo nas vozes do grupo afro, como Faraó, Madagascar, Protesto do Olodum, Rosa, Requebra e Avisa Lá, entre muitos outros.

O cantor e compositor Tonho Matéria, que participou da gravação do primeiro LP do Olodum, intitulado Egito Madagascar, gravado em 1988, será homenageado. Isso por si só já seria um bom motivo para ir ao Pelourinho, mas o Olodum quer mais. E mais do melhor. Tanto que o grupo convidou o rapper paulista Emicida para participar do primeiro dia de festa, no sábado. Ele também receberá o Troféu Semba, pela contribuição para a musicalidade negra.

Outras personalidades serão reverenciadas no domingo. Dentre eles, Edil Pacheco, Gal do Beco, Nelson Rufino e Almir do Apaches. A homenagem aos sambistas baianos acontece por conta do tema escolhido pelo grupo para o desfile deste ano, que falará de Samba, Futebol, Alegria - Raízes do Brasil.

