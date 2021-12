Em vídeo, Sheila Mello "profetiza" vaga como loira do Tchan

Sheila Mello postou um vídeo em que aparece dançando ao som do É o Tchan! - na época que ainda se chamava Gera Samba -, quando ainda tinha apenas 18 anos e nem sonhava fazer parte do grupo.

Com direito até a figurino, a loira aparece rebolando ao lado de uma amiga e ao som de "Loirinha", música feita para marcar a entrada de Carla Perez no grupo.

Ao postar o vídeo, Sheila, que hoje tem 36 anos, brincou com as imagens e lembrou da conquista do título "nova loira do Tchan".

"Aos 18 anos profetizando! Quem diria que essa vaga de loira do Tchan seria minha! @simone_cardoso não me mata!!! Rsrs Amo cada história nossa!", escreveu a dançarina, na legenda do vídeo.

Sheila entrou para o grupo É o Tchan! em 1998, aos 20 anos, por meio de um concurso realizado no Domingão do Faustão, da Globo, quando escolheu a substituta da dançarina Carla Perez. Sheila passou a dançar ao lado de Débora Brasil e Jacaré. A loira deixou o grupo em 2003.



Assista ao vídeo de Sheila Mello dançando "Loirinha" aos 18 anos:

