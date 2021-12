Em vídeo, mulher diz ter filho de Cristiano Araújo

Uma mulher identificada como Sara Nellye divulgou um vídeo nesta quarta-feira, 24, onde afirma que o cantor sertanejo Cristiano Araújo - morto em um acidente de carro durante a madrugada - pode ser pai de seu filho de 13 anos.

No depoimento, divulgado em seu perfil no Facebook, Sara explica que viveu um rápido relacionamento com Cristiano, quando os dois tinham 15 anos.

Logo depois, ela voltou para um ex-namorado e descobriu que estava grávida. Por conta disto, sempre teve a dúvida sobre quem seria o pai da criança.

"Sempre tive essa dúvida, quando eu descobri que estava grávida, mas meus pais nunca me deixaram ir atrás dele porque eu tinha um namorado. E meu filho foi registrado por esse pai dele, que hoje infelizmente também não está mais vivo. Então, eu queria buscar pra gente poder tirar essa dúvida, porque meu filho é muito parecido com o Cristiano Araújo. Eu acho que meu filho tem o direito de saber se o Cristiano Araújo é pai dele", disse Sara.

O vídeo gerou repercussão nas redes sociais. Alguns internautas criticaram a mulher, chamando-a de "oportunista" e pedindo que ela deixasse o cantor "descansar em paz".

Sara alegou, inclusive, que o filho se parece muito com o cantor, além de possuir os mesmos gostos. Eles já teriam se encontrado nos bastidores de um show dele.

Confira o vídeo:

