Em vídeo, Daniel Alves dança a coreografia do "Lepo Lepo"

Dentro dos campos de futebol do mundo inteiro ele demonstra força, rapidez e foco no jogo, do lado de foro é mais um fã famosos do pagode baiano.

O jogador Daniel Alves, lateral direito do Barcelona e da seleção brasileira, chamou a atenção dos fãs ao divulgar um vídeo em que dança a coreografia do "Lepo Lepo", aposta da banda Psirico para o Carnaval e o verão da Bahia.

Mesmo no frio da Espanha, vestido com calça, casaco e gorro, ele mostrou que tem o gingado do típico baiano.

São necessários apenas 11 minutos de vídeo para o jogador dar uma aula de como se dança o refrão do hit.

