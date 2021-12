Em vídeo, Alinne Rosa diz que vai sair do Cheiro de Amor

Em um vídeo publicado no Youtube, a cantora Alinne Rosa termina um show realizado em Mariana, interior de Minas Gerais, despedindo-se dos fãs e dizendo que está emocionada "por estar fazendo um dos últimos shows com a banda Cheiro de Amor".

A assessoria da banda Cheiro de Amor nega a saída da cantora, reiterando que ela tem contrato até 2014 e que Alinne Rosa vai puxar o bloco Cheiro no Carnaval. Débora Oliveira, assessora de Alinne, confirma a informação e esclarece o porquê da despedida. "Como ela só tem um ano de contrato, já está se despedindo em alguns lugares que muito provavelmente não voltará a fazer show até agosto de 2014. Toda cidade que ela vai agora já é para fazer um dos últimos shows", disse.

Perguntada se apostaria todas as fichas que Alinne puxaria o bloco Cheiro em 2014, Débora disse que só algo fora do comum tiraria a cantora do Carnaval. "Ela tem contrato que prevê multa", completou.

Assista ao vídeo AQUI

