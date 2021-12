Em todas, Diego Preto é fotografado ao lado de Léo Santana

O ex-BBB Diogo Preto, que é uma figura que gosta de estar presente em todos os eventos baianos (melhor dizer assim), aproveitou o sábado (6) para curtir mais uma festa: o Arena Bahia Music, que aconteceu no Parque de Exposições da Bahia, na Avenida Paralela.

E o rapaz fez questão de tirar fotos com todos, do cantor Léo Santana, líder da banda Parangolé, aos funcionários da limpeza. Além do ex-BBB, estiveram por lá Marcelo Lomba, goleiro do Bahia, e Pipo e Rafa Marques, da banda Oito7Nove4.

Já no palco, animando o público, a banda Aviões do Forró e a dupla sertaneja Jorge & Mateus, além de Kart Love, Humberto & Ronaldo, Israel Novaes e Forró dos Plays.

