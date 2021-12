Em resposta a Neymar, David Luiz ensaia novo visual

O zagueiro David Luiz devolveu a brincadeira feita na sexta-feira, 13, por Neymar e postou no domingo, 15, no Instagram, ele "no papel" do atacante do Barcelona. Antes, Neymar havia postado uma foto em que ele era o defensor. A foto foi publicada no perfil do zagueiro na rede social e nela David sofre mudança radical, aparecendo com o cabelo curto de Neymar em vez da vasta cabeleira pela qual é conhecido, e ainda manteve a franja do camisa 10.

