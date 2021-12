Após a repercussão do clipe de "Amei te ver", que contou com a participação de Bruna Marquezine, o cantor Tiago Iorc fez uma paródia bem humorada com David Brazil. O vídeo foi divulgado nesta quinta-feira, 12.

Em vez de Bruna, o cantor aparece abraçado, na mesma posição, com o promoter, cujo rosto é revelado nos momentos finais do vídeo.

Confira:

Da Redação Em paródia de clipe, Tiago Iorc contracena com David Brazil

O vídeo original gerou uma polêmica não só pelo topless de Bruna, mas também pelo recente término com a atriz Isabelle Drummond. A gravação chegou a ser apontada como motivo do fim do relacionamento, mas o empresário do cantor afirmou que a negociação com Bruna foi feita antes do término.

