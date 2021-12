Em meio a sucesso de Lepo Lepo, Marcio Victor filosofa

Márcio Victor, vocalista do Psirico, citou um trecho do poema Alabê de Jerusalém - Os Intolerantes, de Altay Veloso, para desejar um bom fim de semana aos seus seguidores do Instagram, na manhã desta sexta-feira, 28.

"Já que você deu licença pra esse nego falar, Não duvide da cabeça que tem coroa ou cocar. Nenhuma auréola resiste ao tempo sem se apagar, Se não tiver a serviço de Deus ou de um Orixá. Ótimo Fim De Semana pra todos #márciovictor", escreveu o cantor, na legenda da foto que postou de si mesmo.

Destaque no Carnaval de Salvador com a música Lepo Lepo, o grupo continua divulgando o hit em cenário nacional. Nos últimos dias foi possível ver o cantor em diferentes programas de televisão e rádios do Rio de Janeiro e São Paulo.

Veja fotos de Márcio Victor:

