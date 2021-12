Em meio a polêmicas, Zezé di Camargo se declara à namorada

Em meio a polêmicas com a ex-mulher, Zezé di Camargo resolve se declarar para a namorada e ex-amante Graciele Lacerda. Na madrugada desta quarta-feira, 1º, ele postou em sua conta do Instagram, uma mensagem em que fala de amor.

"O amor chega cedo pra uns, tarde pra outros e as vezes nem chega. Feliz daqueles que conhece esse sentimento, independente do tempo, hora ou momento. Eu não sei em que tempo vc chegou pra mim. Cedo, tarde ou no momento certo. Independente do tempo, minutos, hrs, dias, meses, uma vida. Independente desse tempo q esta comigo, o q importa é a intensidade q vivo td isso. Com vc o tempo é o q menos importa!!! @lacerdagraciele", escreveu o sertanejo.

Como de costume, a mensagem atraiu elogios e críticas de seus seguidores.

"Lindo....Isso mesmo, não esconda de ninguém o quanto esta feliz e amando essa linda @lacerdagraciele. Você é o homem da vida dela. O amor de vocês é lindo.", apoiou uma fã.

Outra seguidora criticou a atitude do cantor. "Gente não entendo como alguém pode amar uma pessoa que traiu a mulher na qual ajudou ele ser quem ele é .... se não fosse ela ele não estaria onde está. Eu sou a favor da felicidade da Zilu pois ela sim é merecedora de tudo que é bom. É pra ela que eu bato palmas e é ela sim a melhor referência de mulher batalhadora e exemplo de dignidade", disse.



Críticas

Desde que sua separação virou uma polêmica, Zezé di Camargo virou alvo de críticas. Recentemente, o cantor postou um comentário criticando a ex-mulher. Pouco tempo depois, ele se arrependeu e apagou a mensagem.



Depois de ser ofendido por internautas, Zezé se defendeu nas redes sociais afirmando que apenas tinha feito um desabafo, mas muita gente não havia entendido sua intenção.



"Gente, postei uma coisa aqui e muita gente entendeu tudo errado. Desculpa, vocês não merecem ouvir o meu descontentamento com certas coisas. De fora do furacão é bem mais Fácil ser racional, né?!", escreveu.



Na segunda-feira, 29, ele voltou a postar sobre o divórcio, fazendo um longo desabafo e contando a sua versão dos fatos. "Cometi um unico erro: gostar de uma pessoa, ainda casado. Mas qts não já passaram por isso? Inclusive vc q esta aí me julgando. Se não passou, pode um dia passar. (...) Há um adendo: grande parte da familia da Zilu trabalhou ou trabalha comigo. Será q sou tão ruim assim?! Tá na hr da verdade começar a aparecer de cá tbm.", disse.

