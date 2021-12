Em meio a crise, Zilu posta foto de aniversário de Zezé

Zilu Camargo, em meio a revelações e crises no casamento, postou em seu Instagram, nesta segunda-feira, 10, uma foto de sua família reunida durante a comemoração do aniversário de 49 anos de Zezé Di Camargo, que aconteceu no dia 17 de agosto.

"Niver do Zezé. Só faltou José Marcus! Mas no próximo ele vai poder participar. Amoooo!", escreveu Zilu, na legenda da imagem.

Desde que anunciou a separação do cantor sertanejo, há cerca de um mês, Zilu tem postado diversas fotos ao lado da família nas redes sociais, mostrando que os dois ainda mantêm bom relacionamento.

