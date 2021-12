Com menos de dois meses de divorciada de Ximbinha, Joelma já pensa em se casar novamente. Foi isso que a paraense revelou na gravação do especial de ano novo do programa de Marcos Mion, "Legendários" (TV Record).

Na gravação, Mion perguntou para a cantora qual seria o seu desejo para 2016 e ela respondeu aos risos: "Eu quero casar! Mas antes disso, ele precisa ser aprovado em primeiro lugar pelos meus filhos e em segundo lugar pelos meus filhos de novo", afirmou.

A plateia que era constituída apenas por fãs da artista, a apoiava e gritava: "Joelma, estamos com você!".

No programa, que deve ir ao ar no dia 26 deste mês, Joelma cantou sua nova música de trabalho, chamada "Voando Pro Pará" e ainda fez um dueto com o cantor Belo.

Ouça um trecho da música:

Da Redação Em gravação de programa, Joelma diz que quer casar em 2016

