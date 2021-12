Em alta, Thaila Ayala está na mira de revista masculina

A atriz Thaila Ayala, recém-separada de Paulinho Vilhena, é a mais nova estrela a entrar na mira da Playboy. A revista masculina quer a ex-modelo na capa de abril.

Segundo o jornal Extra, a Playboy está disposta a pagar até R$ 300 mil para a jovem, que foi apontada como a pivô do fim do relacionamento do astro Justin Timberlake com a atriz Jéssica Biel.

A capa de fevereiro será a "coleguinha" do Huck Mari Silvestre, e a de março, a ex-Globeleza Aline Prado.

