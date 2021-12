Elton John vira bonequinha russa

O rosto de Elton John agora pode ser visto em bonequinhas russas. Isto porque, a matrioska, um dos símbolos mais conhecidos da Rússia, também se transformou em símbolo da luta contra a homofobia no país em campanha lançada por uma ONG britânica, segundo informações da agência de notícias italiana Ansa.

Além do astro, Stephen Fry, George Michael, Graham Norton, Tom Daley e outros gays célebres também emprestaram seus rostos às bonequinhas.

A ação foi idealizada pela ONG britânica de direitos humanos Kaleidoscope Trust em parceria com uma agência de publicidade. A campanha, intitulada "To Russia with Love", tem como objetivo criticar as leis que vetam a propaganda homossexual no país.

Ainda segundo a agência, a Embaixada da Rússia em Londres e o Kremlin receberão as bonequinhas.

