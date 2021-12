Elton John quer árvores de 1,80m em camarim no Brasil

Foram divulgadas nesta segunda-feira, 10, as exigências de Elton John para os shows no Brasil, incluindo uma inédita apresentação em Salvador, no dia 22 de fevereiro, na Arena Fonte Nova. Dentre os desejos do popstar estão: uma sala decorada com quatro palmeiras ou fícus com pelo menos 1,80m.

A temperatura do camarim, que deverá ficar no mesmo andar do palco, não deve ultrapassar os 19º Celsius. No cardápio, apenas saladas, sopas e carne de soja. Como um amante do esporte, Elton John quer também que as televisões do camarim estejam nos canais esportivos.

Além de Salvador, Elton John vai se apresentar no Rio de Janeiro (19), Goiânia (22) e Fortaleza (26).

