Elton John e Furnish se casam domingo na Inglaterra

O ícone do pop Elton John se casará com seu companheiro de mais de duas décadas, o cineasta canadense David Furnish, no próximo fim de semana, na Inglaterra - informou a imprensa americana nesta quinta-feira.

Elton e David dirão o "sim", em uma cerimônia íntima no domingo, 21 de dezembro, em sua casa em Windsor, Berkshire, perto de Londres. Segundo o jornal "The Daily Mirror", cerca de 50 amigos e familiares do casal irão à festa, incluindo David e Victoria Beckham.

Um representante do cantor consultado pela AFP não quis comentar a notícia.

No início do ano, Elton John disse que ele e Furnish pretendiam se casar "muito discretamente" na presença de seus dois filhos.

O cantor manifestou seu orgulho de que Inglaterra e Gales tenham começado a permitir os casamentos gays em março, enquanto a Escócia fez o mesmo esta semana.

Os dois formalizaram sua união civil pouco depois de sua adoção na Grã-Bretanha, em 2005.

