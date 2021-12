Elton John diz que Jesus defenderia união gay

O cantor pop britânico Elton John disse que o papa Francisco é "maravilhoso", e que Jesus defenderia a ideia do matrimônio homossexual, em uma entrevista na rede Sky News neste domingo (29).

"O novo papa é maravilhoso", declarou o cantor de 67 anos, assumidamente gay e comprometido com a defesa dos direitos dos homossexuais.

"Sua humanidade, seu modo de valorizar uma fé baseada na humildade me animam muito", acrescentou.

"Ele conduz as coisas ao essencial, ao dizer que tudo é simplesmente uma questão de amor, de unir as pessoas, sem exceção. A Igreja (anglicana) da Inglaterra também deveria defender isso", disse.

Elton John declarou também que é a favor do casamento gay de membros do clero e se manifestou contra o celibato dos sacerdotes católicos.

"(Há) a hierarquia da Igreja, os tradicionalistas talvez se escandalizem, mas os tempos mudaram. Se Jesus vivesse hoje, eu não poderia imaginar (...) que esse grande homem não aceitaria que isso pudesse acontecer", acrescentou Elton John.

Para a estrela do pop, a situação dos homossexuais tem sofrido "um retrocesso nos últimos 18 meses" em alguns lugares do mundo. Ele afirmou que conversará com presidente russo Vladimir Putin em novembro.

