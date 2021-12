Ellen Oléria se casa com o "coração cheio de alegria"

A cantora Ellen Oléria casou-se com a companheira Poliana Martins em um cartório do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira, 12, com direito a vestido branco e buquê. Vencedora da primeira edição do reality The Voice Brasil, da Globo, a cantora chegou ao local em limousine branca nada discreta.

No Facebook, Ellen postou uma foto das noivinhas do bolo de casamento com uma mensagem especial para os fãs. "Coração cheio de alegria e a maior felicidade em compartilhar com vocês esse momento lindo. Obrigada, fãs maravilhosos. amo!!! E.", escreveu.



Juntas há um ano e meio, o casal assinou um contrato de união estável.

