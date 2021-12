Ellen Oléria estará no Ilê e com Claudia Leitte

Ellen Oléria, vencedora do The Voice Brasil, nunca escondeu sua ligação com a música negra, apesar de ter recebido uma influência forte do rock. E a cantora, que mora em Brasília, poderá se aproximar ainda mais desta musicalidade "ancestral", como ela mesma afirma, hoje, durante o ensaio do Ilê Aiyê.

A festa será na Senzala do Barro Preto, Curuzu. Ellen é uma das convidadas da noite. Em um bate-papo, a cantora mostrou sua admiração pelo bloco e afirmou que a força do Ilê vai além do regionalismo: "É uma expressão do apoderamento da cultura negra, que atravessa fronteiras".

Para quem deseja vê-la no Carnaval, a artista manda avisar que desfilará no trio de Claudia Leitte e da amiga Ludmillah Anjos. "Também estarei no Ókánbí". A presença no Okánbí é um reencontro de Ellen com a associação. Isso porque esta será a terceira vez que ela estará no bloco. "Desde 2011, sou convidada e sempre estou com eles. É uma emoção", afirmou ela. Pelo visto, manter as origens faz parte da essência da "voz do Brasil".

