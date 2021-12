Ellen Oléria diz ter sofrido preconceito em Brasília

A cantora Ellen Oléria, vencedora do programa The Voice Brasil, alega ter sido alvo de preconceito em Brasília no último domingo, 7. Tudo aconteceu quando foi alugar um apartamento com a companheiro na quadra 208 da Asa Norte.

"O proprietário olhou pra mim e depois de estudar a mim e à minha companheira nos revistando com seu olhar inquisidor questionou, ainda duvidoso, "vai ser em nome de quem?"", disse em post no Facebook na página oficial dela. Ele ainda questionou de que forma iria fazer o pagamento. "Porque você tem um problema de renda, né?", teria dito o dono do apartamento. Ela respondeu que pagaria com dinheiro e que levaria os papeis necessários para fechar o negócio. Menos de um dia depois, o proprietário alegou que o imóvel já estava ocupado.

A cantora não revelou se vai processar o proprietário por preconceito.

