Eliminado do The Voice faz show com Ivete em Recife

O pernambucano Hercinho Gouveia, eliminado do programa The Voice (Globo), realizou seu sonho, na noite deste sábado (20), ao subir ao palco com Ivete Sangalo. A baiana que tomou a iniciativa para fazer com que esse dueto acontecesse, após ficar entusiasmada com o talento do rapaz. O show aconteceu em Recife e eles cantaram a música "Morena tropicana", do Alceu Valença.

"Acredito que ninguém virou para você [se referindo aos jurados Carlinhos Brown, Daniel, Lulu Santos e Claudia Leitte] porque estavam todos nervosos, mas relaxa meu filho. Você vai fazer muito sucesso, sabe por quê? Porque a música vem do coração e eu senti isso em você. Pra você cara, eu viro tudo", falou Ivete, durante o show.

Já Hercinho comentou que não acreditou inicialmente no convite de Ivete: "Rapaz, não acreditei quando meus amigos me falaram que a Ivete Sangalo tava me procurando na internet. Eu nem tinha Twitter, nem sei mexer pra falar a verdade, mas fiz um, mandei mensagem. Não tenho palavras para descrever Ivete, ela é tudo que vocês já sabem e mais um pouco". As informações são da AG Innovo.

