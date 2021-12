Eliana exibe barriga sarada e tatoo em dia de malhação

A apresentadora Eliana mostrou que não tem preguiça quando o assunto é manter a boa forma. Na manhã desta sexta-feira, 17, a apresentadora exibiu a barriga sequinha e mostrou que está focada no treino para desfilar com o corpo sarada no verão.

"E o verão está chegando. Bora @alexrebelo75!!!", escreveu Elina, na legenda da foto, citando seu personal training.

A imagem ainda deixou à mostra a tatuagem escondida que a apresentadora tem no cóccxi.



Com 40 anos e mãe de Arthur, de 3 anos, fruto de seu relacionamento com João Marcelo Bôscoli, Eliana sempre praticou exercícios e fez dieta balanceada para manter o corpo sequinho.

