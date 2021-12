Elenco de Glee tentou livrar Cory Monteith da heroína

O vício de Cory Monteith em heroína, que o levou a morte no último sábado, 13, não era segredo entre os colegas de elenco do seriado Glee e produtores. Segundo o site TMZ, todos estavam preocupados e lutavam para que o astro voltasse a procurar uma clínica de reabilitação.

Uma fonte ligada à produção da atração contou que o grupo se sentou com Cory e teve uma conversa aberta com o ator, falando o quando ele era importante para todos. Eles queriam que o ator tivesse ajuda especializada.

"Não foi recebido com resistência. Ele sempre foi muito grato e consciente de quão querido ele era. A decisão era ajudar nosso amigo. As necessidades do programa eram secundárias perto do bem estar dele", comentou uma fonte próxima.

Cory vinha tendo recaídas desde o início do ano, principalmente com heroína. O resultado da autópsia feita no ator constatou que havia heroína e álcool no sangue dele. O exame foi divulgado nesta terça-feira, 16, pelo Departamento de Polícia de Vancouver, no Canadá, que investiga o caso.

