Um vídeo publicado no Youtube no final de 2012 veio à tona agora com desabafo de Elba Ramalho sobre o ex-marido Cezzinha, que tocava em sua banda. A cantora diz que apanhava e também batia no músico.

O material foi gravado em um encontro com fiéis da Igreja Católica. "Ele bebia, ficava agressivo. A gente se batia. Eu, que não mato nem um mosquito, já estava no ponto de explodir", diz no vídeo.

Elba está solteira há quase três anos, desde que se separou. O vídeo já tem quase 100 mil visualizações no portal e nele a cantora diz que estava "na decadência do relacionamento".

Veja o vídeo:

Da Redação Elba Ramalho diz em vídeo que apanhava do ex-marido

adblock ativo