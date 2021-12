 'Elas cantam Riachão' vai invadir o Parque da Cidade

O Parque da Cidade, no Itaigara, vai ficar pequeno, na manhã deste domingo (23), para uma das homenagens mais belas ao sambista Riachão. As cantoras Claudete Macedo, Clécia Queiroz e Juliana Ribeiro, que se destacam no ritmo dominado pelo mestre, vão fazer uma apresentação especial com o título "Elas cantam Riachão".

No repertório, além dos clássicos do sambista ("Cada Macaco no seu Galho", "Baleia" e "Vá Morar com o Diabo"), canções que marcam a carreira de cada intérprete. A festa do samba será a partir das 11h e tem entrada gratuita. Agora é ir lá e sambar até gastar os sapatos.

