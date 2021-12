Ela fará show no Madre Verão

Um dos eventos mais badalados deste período, o Festival Madre Verão, segue com shows imperdíveis. Nesta sexta-feira, 23, subirá no palco principal a cantora Claudia Leitte. No mesmo dia, quem levará o clima do arrocha para o evento é Tayrone Cigano. A entrada é um quilo de alimento. Um dia antes, no entanto, a animação ficará por conta de Carla Cristina

Kall lançará nova música

Ex-participante do reality musical The Voice Brasil, a cantora Kall Medrado lança nesta terça-feira, 20, sua carreira solo. O evento é no Twist Pub, no Rio Vermelho. Na ocasião, ela apresentará a nova música 'Só eu sei'.

Pagodeira dará lugar ao samba

A banda No Styllo cairá no samba na quinta de Carnaval. O grupo de pagode baiano mudará o repertório para se adequar ao bloco Samba & Folia. Na sexta, eles puxarão as Incabuladas.

Aloísio e Tonho estarão no Ilê

Tonho Matéria e Aloísio Menezes são mais duas atrações confirmadas para a 36ª Noite da Beleza Negra, que escolherá a Deusa do Ébano do bloco Ilê Aiyê. Além deles, quem pintará por lá são Lazzo Matumbi e o jamaicano Dr. Norris Weir. A festa acontecerá no dia 24 e homenageará a atriz Zezé Mota, a sambista Dona Ivone Lara e Mãe Hilda.

Alavontê

Manno Góes, Jonga Cunha, Ramon Cruz, Magary Lord, Ricardo Chaves e Adelmo Casé interpretarão sucessos da axé músic, nesta terça-feira, 20, a partir das 22h, no Red River, no Rio Vermelho.

Olodum

A banda receberá, também nesta terça, 20, às 20h, na Praça Tereza Batista (Pelô), Margareth Menezes, Wil Carvalho e Gilmelândia.

